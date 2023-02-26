В Ярославской области простились с Андреем Смирновым, погибшим на СВО

В Ярославле простились с военнослужащим, погибшим в зоне СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 февраля, в Ярославле простились с 23-летним жителем Некрасовского района Андреем Смирновым. Он погиб во время специальной военной операции.

Об Андрее рассказали в администрации Некрасовского района. Родился он 6 января 2000 года в селе Путятино, после 8 класса поступил колледж Ярославля, обучился автомеханическому делу. Отслужил в армии и устроился слесарем в молочном комплексе. В рамках частичной мобилизации Андрей Смирнов был призван в октябре прошлого года.

- У Андрея остались младшие братья и сестры. Его помнят как доброго, отзывчивого человека, который заботился о младших и помогал старшим, - говорят в администрации района.