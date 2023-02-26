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НовостиОбщество26 февраля 2023 10:20

На Волжской набережной Ярославля определили участки, которые отремонтируют в первую очередь

Их приведут в порядок к Дню города
Полина Вачнадзе
В Ярославле определили участки Волжской набережной, которые будут ремонтировать в первую очередь.

В Ярославле определили участки Волжской набережной, которые будут ремонтировать в первую очередь.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле определили участки Волжской набережной, которые будут ремонтировать в первую очередь. По словам главы региона Михаила Евраева, состояние плитки здесь наиболее критическое.

- Стрелка, территория у Успенского собора, Вечного огня, набережная - сделаем в первую очередь, - написал в своем Telegram-канале губернатор.

И добавил, что весь пешеходный центр сразу обновить не получится.

- Это серьезные затраты. Лучше сделать меньше, но качественно, - сказал Михаил Евраев.

Ремонт плитки на Волжской набережной планируют завершить к 27 мая, Дню города.