Ветеран Великой Отечественной войны из Ярославля отметил 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Пеймер отметил свое 100-летие. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

25 февраля ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Михаил Пеймер отметил свое 100-летие.

- Рядом с ним хочется улыбаться. Такой от него заряд жизнелюбия и оптимизма, словно не было в его прошлом тех испытаний, что не каждому по силам вынести. Михаил Николаевич из поколения победителей, которые научили нас бороться и никогда не сдаваться. Его воспоминания и книги - достойный ответ тем, кто пытается сейчас переписать историю нашей страны, - сказал в своем поздравлении губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Жизненный путь Михаила Николаевича действительно был не из легких. 19-летним мальчишкой ушел на фронт, участвовал в Сталинградской битве, в операции «Багратион» по полному освобождению Белоруссии, в освобождении Литвы. А незадолго до окончания войны Михаил Пеймер был арестован по ложному доносу и обвинен в антисоветской агитации и пропаганде. Дали 10 лет, освободили на три года раньше срока. Спустя год после смерти Сталина Верховным Советом СССР судимость была снята, ярославцев по ходатайству начальства был вновь принят в партию. А через несколько лет Михаила Пеймера полностью реабилитировали и вернули все воинские награды.

Не все было радостно и на личном фонте. Лишь в 1984 году, когда Михаилу Николаевичу было уже за шестьдесят, он наконец-то смог жениться на главной любви своей жизни - однокласснице Лидочке.