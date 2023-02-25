Под Переславлем расстреляли трех бездомных собак

В Переславском районе двое неизвестных открыли стрельбу по бездомным собакам.

В Переславском районе двое неизвестных открыли стрельбу по бездомным собакам. Две погибли, третьей удалось спастись, но животное получило ранения.

Местные зоозащитники рассказали, что инцидент произошел 23 февраля около деревни Коленово, куда приехали двое догхантеров. Они увидели собак у дороги, вышли из «буханки» и начали стрелять из ружей. Животные, по словам волонтеров, до этого находились под наблюдением, были стерилизованы и никогда не проявляли агрессии. А когда подъехали мужчины с оружием, они просто играли на обочине.

Спасшегося пса подобрали волонтеры. Его осмотрел ветеринар и назначил лечение. Сейчас собака нуждается в передержке или постоянном доме.

Переславские зоозащитники написано заявление в полицию и отдали тела убитых животных на экспертизу. По закону догхантерам грозит штраф за жестокое обращение с животными и дополнительное наказание за использование огнестрельного оружия в пределах населенного пункта.