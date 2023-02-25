В Ярославле два человека получили травмы при столкновении "БМВ" с автобусом

Ярославец сел за руль пьяным и попал в аварию. Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 24 февраля, около семи часов вечера на проспекте Дзержинского в Ярославле столкнулись "БМВ" и автобус "ПАЗ". Травмы получили два человека, в том числе, 27-летний водитель иномарки, который сел за руль пьяным.

- По предварительной информации, водитель "БМВ" нуждается в амбулаторном лечении. Пассажир легкового автомобиля, 21-летний молодой человек, госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В отношении водителя легковушки составлен протокол и возбуждено дело об административном правонарушении. За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.

За январь этого года сотрудники Госавтоинспекции выявили более 300 нетрезвых водителей, из них более 20 человек сели за руль пьяными повторно.