В Ярославле у автобуса №117 сократили количество рейсов

У автобуса №117 сократили рейсы в праздники и выходные. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле у автобуса №117 отменили 24 рейса. Как говорится в объявлении, до 15 апреля транспорт будут ходить реже в выходные и праздничные дни.

Маршрут №117 курсирует между автовокзалом на Московском проспекте и ТРК "Альтаир", заезжает в Ивняки. Он пользуется популярностью у дачников и студентов, и теперь пассажиры расстроены из-за отмены удобных для них рейсов.

Правда, не все ярославцы оценили "масштаб трагедии".

- Так ни студентов, ни дачников нет в этот период в выходные и праздничные дни. Скорее всего, автобус ездит почти пустой, вот и отменили. С апреля явно трафик выше будет, - пишет Миша З. в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте.

- Да почти пустой ездит в выходные, есть свободные места. Конечно, это не выгодно, - поддерживает Аня Б.