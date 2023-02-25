США ввели санкции против ярославского губернатора

Михаил Евраев попал под санкции США. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев попал в санкционный список министерства финансов США. Также введены санкции против нескольких других глав регионов, одиннадцати российских банков, ряда предприятий и научных компаний.

Причины включения в список губернаторов не уточняются. По всей видимости, Михаил Евраев оказался под санкциями из-за своего недавнего визита в зону СВО. В войсковую часть Запорожской области, в которой служат ярославские ребята, глава региона вместе с волонтерами отвозил гуманитарную помощь.