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НовостиОбщество25 февраля 2023 7:20

США ввели санкции против ярославского губернатора

Михаил Евраев не так давно ездил в зону СВО
Полина Вачнадзе
Михаил Евраев попал под санкции США.

Михаил Евраев попал под санкции США.

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев попал в санкционный список министерства финансов США. Также введены санкции против нескольких других глав регионов, одиннадцати российских банков, ряда предприятий и научных компаний.

Причины включения в список губернаторов не уточняются. По всей видимости, Михаил Евраев оказался под санкциями из-за своего недавнего визита в зону СВО. В войсковую часть Запорожской области, в которой служат ярославские ребята, глава региона вместе с волонтерами отвозил гуманитарную помощь.