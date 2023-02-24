В Ярославле многоэтажный дом остался без отопления

В Ярославле многоквартирный дом остался без отопления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

23 февраля многоэтажка на Тутаевском шоссе в Ярославле осталась без отопления. Прорвало трубы в доме №65.

Жильцы позвонили в аварийную службу. Приехали рабочие, но полностью устранить неполадки у них не получилось: в каких-то квартирах батареи нагрелись, в других так и остались ледяными.

- Сейчас следователи устанавливают обстоятельства нарушения прав жильцов многоквартирного дома. Организована процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины, повлекшие нарушения требований безопасности жизни и здоровья граждан, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.