Рыбинцы выберут территорию для благоустройства в 2024 году

Рыбинцы должны выбрать территорию, которую благоустроят в 2024 году. Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинцы будут выбирать территорию, которую в следующем году благоустроят по проекту "Формирование комфортной среды" и нацпроекту "Жилье и городская среда". Уже составлен перечень из пяти объектов, это:

- сквер между домами на улицах Приборостроителей,8 и Суркова,9,

- Волжская набережная в Казанском микрорайоне (продолжение работ),

- площадь Маршала Жукова,

- площадь Герасимова,

- общественная территория в границах улиц Максима Горького и Захарова.

Голосование пройдет в интернете, начнется оно 15 апреля и завершится 31 мая. В порядок приведут тот объект, который наберет наибольшее число голосов горожан.

Информация об объектах, эскизные предложения и описание будут размещены накануне голосования на федеральной платформе «Комфортная городская среда и ЖКХ».