В Ярославской области 24 февраля заболели коронавирусом 107 человек

В Ярославской области заболели коронавирусом еще 107 человек. Фото: Антон ФОКИН

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 24 февраля, заболели коронавирусом еще 107 человек. Вылечились 67 пациентов, новых смертей от COVID-19 нет.

- На сегодня 24 февраля 2023 года в Ярославской области зафиксировано 192 049 случаев заражения коронавирусом. Это составляет 0,03% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в погиб уже 2 891 человек, летальность - 1.51%. Полностью вылечили от вируса 187 128 человек, восстановление составляет 97.44%, - сообщает портал coronavirus-control.ru.

В России 24 февраля поставлено 13 829 новых диагнозов COVID-19, скончались 32 человека.