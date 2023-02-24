Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье24 февраля 2023 12:04

В Ярославской области 24 февраля заболели коронавирусом 107 человек

Вылечились 67 пациентов
Полина Вачнадзе
В Ярославской области заболели коронавирусом еще 107 человек.

В Ярославской области заболели коронавирусом еще 107 человек.

Фото: Антон ФОКИН

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 24 февраля, заболели коронавирусом еще 107 человек. Вылечились 67 пациентов, новых смертей от COVID-19 нет.

- На сегодня 24 февраля 2023 года в Ярославской области зафиксировано 192 049 случаев заражения коронавирусом. Это составляет 0,03% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в погиб уже 2 891 человек, летальность - 1.51%. Полностью вылечили от вируса 187 128 человек, восстановление составляет 97.44%, - сообщает портал coronavirus-control.ru.

В России 24 февраля поставлено 13 829 новых диагнозов COVID-19, скончались 32 человека.