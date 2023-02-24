В Рыбинске задержали троих угонщиков машин

В Рыбинске угнанные машины оперативно вернули владельцам, а угонщиков задержали. Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске сотрудники полиции задержали троих молодых людей - они подозреваются в краже двух иномарок. Автомобили были угнаны в ночь на 30 января с парковки на проспекте Революции.

- Задержаны ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 33-летний местный житель и ранее судимые жители Тверской области 31 года и 54 лет, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - При них находились радиостанции и технические устройства.

Украденные машины уже вернули их владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", его фигуранты сейчас находятся под стражей. Полиция устанавливает причастность мужчин к аналогичным преступлениям.