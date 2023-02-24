Синоптики рассказали, когда в Ярославль придет весна

Метеорологическая весна придет в Ярославль не раньше апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Центра "Фобос" дали прогноз на март. По словам синоптиков, первый месяц весны теплым не будет.

- Весна начнется с морозов и снегопадов, напоминая жителям средней полосы России, что март в климатическом отношении зимний месяц. Долгосрочные прогнозы показывают, что наступление метеорологической весны - устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений - произойдет только в апреле, - сообщили в "Фобосе".

Завтра, 25 февраля, ожидается переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью -5..-7, днем 0..+2, ветер южный, умеренный. 26 февраля пройдет небольшой снег; ночью и днем 0..+2, ветер южный, сильный, порывы до 13 метров в секунду. - Начало недели стартует с очередного похолодания, не обойдется без скоротечных твердых осадков, а показания термометров устойчиво уйдут в отрицательный сектор, на дорогах станет скользко – образуется гололедица, - предупреждают синоптики.

И ночью, и днем 27 февраля -3 градуса, ветер северо-западный, умеренный. В ночь на 28 февраля ударят морозы до -10. Но днем в последний день календарной зимы потеплеет до +1 градуса.