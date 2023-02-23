В Переславле возбудили уголовное дело из-за снижения уровня воды в Плещеевом озере

Посторонние люди смогли поднять затворы шлюза, произошел неконтролируемый сброс воды и понижение уровня Плещеева озера. Фото: Антон ПИКУС

В Переславле возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов". Из-за того, что посторонние люди смогли поднять затворы шлюза, произошел неконтролируемый сброс воды и понижение уровня Плещеева озера.

Прокурорская проверка показала, что к охраняемому объекту имелся беспрепятственный доступ. Этим и воспользовались неустановленные на данный момент лица. По оценке Института биологии внутренних вод имени И.Д.Папанина РАН, они причинили водным ресурсам ущерб в 12 миллионов рублей.

- Гидротехническое сооружение является собственностью городского округа Переславль-Залесский и передано в оперативное управление МКУ "Центр развития города Переславля-Залесского". Межрайоная прокуратура внесла представление об устранении нарушений руководству Центра развития города Переславля-Залесского, а также возбудила в отношении его директора дело об административном правонарушении по статье "Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ход и результаты расследования уголовного дела, а также итоги рассмотрения актов прокурорского реагирования, включая реальное устранение нарушений, поставлены на контроль.