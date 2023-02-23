В Ярославской области пройдет чемпионат по охотничьему биатлону

11 марта в Ярославской области пройдут соревнования по охотничьему биатлону. Фото: Правительство Ярославской области

В Некрасовском районе Ярославской области 11 марта пройдет межрегиональный чемпионат по охотничьему биатлону. В нем примут участие более 50 спортсменов из разных регионов России.

Охотничий биатлон включает в себя прохождение трассы протяженностью три километра с одним огневым рубежом. У каждого участника должны быть охотничьи лыжи шириной не менее 15 сантиметров с мягким креплением, охотничье гладкоствольное ружье, а также патронташ.

По словам и.о. директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Олега Тихенького, соревнования по биатлону проводятся по нескольким причинам:

- Это популяризация охотничьего биатлона как прикладного вида спорта, повышение уровня практической подготовки охотников, патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни. Это площадка не только для обмена опытом, но и для воспитания правильного отношения к природе, охотничьей культуры.

Во время соревнований будет работать выставка "Партизанская деревня", посвященная Великой Отечественной войне, и откроется полевая кухня.

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