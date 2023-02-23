В Ярославской области простятся с погибшим на СВО Александром Великановым

24 февраля в Переславском районе простятся с Александром Великановым. Фото: Правительство Ярославской области

Завтра, 24 февраля, жители Переславлавского района простятся со своим земляком Александром Великановым. Он погиб в ходе специальной военной операции, выполняя свой воинский долг.

Александр жил в селе Берендеево, но мобилизован был из Тутаева.

Как сообщили в администрации Переславского района, церемония прощания начнется в 10 утра 24 февраля в Берендеевском сельском Доме культуры. Отпевание состоится в 11:00 в Церкви всех святых.