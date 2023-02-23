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НовостиОбщество23 февраля 2023 8:26

В Ярославской области простятся с погибшим на СВО Александром Великановым

Похороны пройдут 24 февраля
Полина Вачнадзе
24 февраля в Переславском районе простятся с Александром Великановым.

24 февраля в Переславском районе простятся с Александром Великановым.

Фото: Правительство Ярославской области

Завтра, 24 февраля, жители Переславлавского района простятся со своим земляком Александром Великановым. Он погиб в ходе специальной военной операции, выполняя свой воинский долг.

Александр жил в селе Берендеево, но мобилизован был из Тутаева.

Как сообщили в администрации Переславского района, церемония прощания начнется в 10 утра 24 февраля в Берендеевском сельском Доме культуры. Отпевание состоится в 11:00 в Церкви всех святых.