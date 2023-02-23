В Ярославле завершились поиски одной из двух пропавших девочек-подростков

В Ярославле продолжают искать 16-летнюю девушку. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле благополучно завершились поиски 14-летней Ксении, которая 21 февраля ушла из дома во Фрунзенском районе. Как сообщили волонтеры "ЯрСпаса", с девочкой все в порядке, она жива и здорова.

Продолжается поиск Лидии Знаменской, которая пропала в тот же день, что и Ксений. 16-летний подросток ушел из госучреждения в Ленинском районе Ярославля.

На вид Лидии 16 лет, рост 166 сантиметров, худощавая, темно-русые волосы и карие глаза. Она был одета в светлую шапку, пальто в клетку, зеленую кофту и светло-синие джинсы.