В Ярославской области выбрали подрядчика для ремонта одной из дорог Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области выбрали подрядчика для ремонта дороги - Говырино – Дмитриевское – Нагорье. Основная задача – обновить 13 километров проблемных участков дороги, а также планируется отремонтировать еще семь километров досрочно.

- Подрядчик на ремонт участков дороги Говырино – Дмитриевское – Нагорье в районе населенных пунктов Вороново, Старое Волино, Мишутино и Нагорье уже определен. В стадии контрактации – участок дороги на досрочный ремонт от Дмитриевского до Воронова, - сообщили в правительстве Ярославской области. - Предусмотрен большой объем работ: восстановление дорожного покрытия, расчистка полосы отвода и кюветов, ремонт водопропускной трубы, укрепление обочин, обновление остановочных площадок. Также будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение.

Ремонтные работы проведут в весенне-летний период.