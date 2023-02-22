Во время Деминского марафона в Рыбинске откроют крупнейший музей лыж Фото: Администрация Рыбинска

Во время Деминского марафона в Рыбинске откроют крупнейший музей лыж. В экспозиции будут представлены более 300 пар лыж - среди экспонатов трехметровые столетние лыжи и другие раритетные эксклюзивные предметы. Посетители увидят лыжную экипировку разных эпох: сапоги, рантовые ботинки, обувь на пластиковой подошве, первые крепления, коллекция лыжероллеров.

- Экспозиция носит название «Лыжная история» и принадлежит частному коллекционеру, марафонцу Алексею Лебедеву. Начало ей положили отдельные сувениры, которые будущий автор музея привозил с соревнований. Первый экспонат – лыжи с марафона «Финляндия-Хиихто» в Лахти он купил в 2016 году, - рассказали в администрации Рыбинска. - Тогда о создании коллекции Алексей еще не думал, просто собирал сувениры для интерьера своего лыжного домика. Потом к собирательству подключились друзья и знакомые, привозили с гонок лыжи и палки, отдавали свои. Так появилась идея создать небольшою экспозицию. Еще год потребовался для систематизации всех экспонатов.

Все желающие смогут посетить музей лыж 3, 4 и 5 марта – во время Деминского марафона.