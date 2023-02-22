Жителя Рыбинска осудили за нападение на подростка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске 40-летний местный житель признан виновным по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

В декабре 2021 года вечером у железнодорожного вокзала мужчина начал ругаться с проходившим мимо 16-летим подростком. Местный житель решил похитить у молодого человека сотовый телефон, схватил его за волосы и ударил, но, к счастью, на помощь подростку подоспел прохожий.

- В результате преступных действий здоровью подростка причинен легкий вред. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.