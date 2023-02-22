В Ярославле ищут двух девочек-подростков

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле вчера, 21 февраля, в разных районах города пропали две девочки-подростка.

16-летняя Лидия Знаменская ушла из школы в Ленинском районе и с того момента о ней ничего неизвестно.

Приметы Лидии: на вид 16 лет, рост 166 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Пропавшая был одета в светлую шапку, пальто в клетку, зеленую кофту и светло-синие джинсы.

Вторая девочка – 14-летняя Ксения Клопова. Она ушла из дома во Фрунзенском районе города, и сейчас родные ничего не знают о ее местоположении.

Приметы Ксении: на вид 14-16 лет, рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза.

Пропавшая была одета в черную короткую куртку, черную рубашку, черные джинсы и черные кроссовки.

С собой у нее был черный рюкзак.

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавших подростков, или видел их с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.