Оптическая сеть в регионах превысила протяженность Уральских гор

«Ростелеком» продолжает развитие собственной инфраструктуры. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» продолжает активное развитие собственной инфраструктуры в регионах страны. В 2022 году компания модернизировала действующие и проложила свыше 5 000 км новых волоконно-оптических линий связи внутри городов и других населенных пунктов, что в 2,5 раза превышает протяженность Уральских гор, уточнили в пресс-службе оператора.

В результате 973 тысячи семей получили техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету и широкому спектру цифровых услуг. Особое внимание при строительстве сети связи компания уделила новым жилым районам в городах, а также пригородным коттеджным поселкам. Наиболее крупные технологические проекты реализованы в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Смоленской областях, а также Республике Северная Осетия, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и Москве.

— Сегодня цифровая инфраструктура охватывает более 40 млн домохозяйств страны, что составляет свыше 70% от их общего количества. Мы продолжаем инвестировать в ее развитие, — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.