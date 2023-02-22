Ярославские селяне активно пользуются мобильным интернетом

Благодаря программе мобильная связь становится доступна в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек, где ранее услуги операторов были недоступны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, в рамках программы голосовая связь и 4G стали доступны в пяти ярославских селах и деревнях, позднее к ним добавились еще два населенных пункта и он продолжается. Проект реализует Минцифры РФ совместно с «Ростелекомом» и Tele2, который выступает в качестве центра компетенций: планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций и поставляет оборудование для строительства телеком-инфраструктуры.

– Благодаря программе мобильная связь становится доступна в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек, где ранее услуги операторов были недоступны. Привлекая партнеров, мы помогаем устранять цифровое неравенство. В результате, жители получают возможность пользоваться сервисами, общаться с близкими, работать, учиться дистанционно, – рассказал исполняющий обязанности директора Департамента информатизации и связи Ярославской области Александр Короблев.

– Наша компания поддерживает значимые для региона проекты – в их числе и данный проект. За первые несколько месяцев с запуска базовых станций жители 7 сел и деревень проекта скачали около 15 тысяч гигабайтов интернета, – сообщил директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов. – Для сравнения, этого хватило бы на просмотр видео длительностью порядка 22 тысяч часов. А в среднем каждый пользователь здесь потребляет на 30-50% больше дата-трафика, чем, скажем, абонент из Ярославля или одного из районных центров нашей области.

– Доступ к услугам связи и интернету напрямую влияет на уровень жизни людей и делает глубинку более привлекательной для развития бизнеса. На селе активно пользуются мобильным интернетом, но ресурсоемкие сервисы надежнее работают с проводным подключением. Есть примеры, когда после запуска базовой станции жители обращались к нам, чтобы провести в дом оптику. При наличии достаточного числа желающих мы начинаем строительство сетей связи и выполняем такие просьбы», – пояснил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Проект пока он охватил такие населенные пункты, как: Горки Переславского района, Березники Борисоглебского района, Ширинье Ярославского района, Дмитриевское Даниловского района, Поляна Гаврилов-Ямского района, Зубарево Пошехонского района и Фроловское Мышкинского района. Но как говорят специалисты, о результатах запуска сети этого года объявят уже в скором времени.