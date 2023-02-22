Из Ярославля на Деминский лыжный марафон будут ходить автобусы

Из Ярославля в "Демино" будет ходить автобус. Фото: Правительство Ярославской области

С 3 по 5 марта из Ярославля на Деминский лыжный марафон пустят специальные автобусы №510.

Отправление от вокзала Ярославль Главный в 7 утра. Из Рыбинска 3 и 5 марта автобусы будут уходить в 16:00, 4 марта – в 17:00. Транспорт проследует по левому берегу без остановок. Стоимость полного билета составит 292 рубля, льготного – 146 рублей. Приобрести их можно в кассах ОП «Ярославль Главный».

Также в дни марафона из Рыбинска организуют дополнительные рейсы в ЦЛС «Демино». Для удобства болельщиков временно изменят график движения поезда №601/602 «Москва-Рыбинск». 3 марта из столицы он оправится в 21:10, в Рыбинск прибудет 4 марта а 07:20.

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