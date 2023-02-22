В Ярославле ожидаются оттепели и метели

Синоптики прогнозируют оттепель и метель в Ярославле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не успели ярославцы привыкнуть к морозной и солнечной погоде, а синоптики уже прогнозируют оттепель и метель.

В четверг 23 февраля минусовая температура еще продержится. Днем термометры покажут -9..-11, а ночью до -16..-18. Морозно будет и в ночь на пятницу, но днем 24 числа уже заметно потеплеет – до -4. В субботу и воскресенье ожидается плюсовая температура.

- Вместе с резким повышением температуры усилится ветер, пойдет снег. В выходные центральные области проведут в теплой части циклона, в зоне пасмурной, ветреной и оттепельной погоды. Поднимется метель, - сообщили в Центре «Фобос».

В последние дни зимы, 27 и 28 февраля, в Ярославле ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью и днем небольшой минус. В понедельник синоптики прогнозируют усиление ветра до 11 метров в секунду.