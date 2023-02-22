В Ярославле 13-летний мальчик получил травму на тренировке в батутном центре

В батутном центер Ярославля снова травмировался ребенок. Фото: Полина Вачнадзе

21 февраля на тренировке в батутном центре Ярославля 13-летний мальчик получил травму. По информации КП-Ярославль, у ребенка разрыв связки, гематомы и ушибы.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства, при которых травмировался юный спортсмен.

- Организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Аналогичное происшествие в батутном центре произошло 26 января, пострадал 9-летний мальчик. В апреле прошлого года, во время первенства России по спортивной гимнастике, травму получил 12-летний юноша.