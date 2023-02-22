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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 10:16

В Ярославле 13-летний мальчик получил травму на тренировке в батутном центре

Следователи проводят проверку
Полина Вачнадзе
В батутном центер Ярославля снова травмировался ребенок.

В батутном центер Ярославля снова травмировался ребенок.

Фото: Полина Вачнадзе

21 февраля на тренировке в батутном центре Ярославля 13-летний мальчик получил травму. По информации КП-Ярославль, у ребенка разрыв связки, гематомы и ушибы.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства, при которых травмировался юный спортсмен.

- Организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Аналогичное происшествие в батутном центре произошло 26 января, пострадал 9-летний мальчик. В апреле прошлого года, во время первенства России по спортивной гимнастике, травму получил 12-летний юноша.