В Ярославской области растет число суточных заражений коронавирусом

В Ярославской области выявлено 94 новых случая заражения COVID-19. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области увеличивается количество суточных заражений коронавирусом. Сегодня, 22 февраля, по данным оперативного штаба, в регионе COVID-19 заболели 94 человека. Вылечились 33 ярославца. Новых смертей от вируса не зарегистрировано.

С начала пандемии в Ярославской области было поставлено 191 838 диагнозов «коронавирус». Скончался 2 891 пациент.

В России 22 февраля выявлено 13 954 новых случая заражения вирусом, вылечились 15 408 человек, скончались 34 пациента.