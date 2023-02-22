В ДТП в центре Ярославля пострадала 12-летняя девочка

При столкновении двух машин в Ярославле пострадала 12-летняя девочка. Фото: УМВД по Ярославской области

Около 9 часов вечера 21 февраля на улице Большая Октябрьская в Ярославле столкнулись две машины. За рулем «Киа» находился 41-летний мужчина, «Джили» управляла 42-летняя женщина. Травмы получил ребенок, который ехал в одной из иномарок.

- Пассажир автомобиля «Киа», девочка 12 лет, госпитализирована в медучреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Устанавливаются все обстоятельства аварии.

В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.