В школе Рыбинска переполнены классы для особенных детей

В школе №3 Рыбинска переполнены коррекционные классы. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

Родители особенных детей, которые учатся в школе №3 Рыбинска, обратились за помощью в региональный ОНФ. Классы для ребят с ограниченными возможностями здоровья уже переполнены: вместо 12 человеку учатся 15-ть.

- В следующем году придут второгодники. Мы опасаемся чрезмерной нагрузки на педагогов, снижения успеваемости детей, - говорит Алена, мама второклассника.

Активисты Народного фронта встретились с директором школы №3 и выяснили, что аналогичная ситуация и в специальном четвертом классе.

- Решение проблемы мы видим в открытии дополнительных классов для детей с ограниченными возможностями. Направим обращение в местный департамент образования. Особенным детям нужен особенный подход, и чиновникам не стоит забывать об этом, - говорят в ОНФ.