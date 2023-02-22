Ярославцам, которые спасли мужчину на Октябрьском мосту, вручили почетные грамоты УМВД

Заместитель начальника УМВД по Ярославской области Андрей Степанов вручил почетные грамоты Фариду Гасанову и Дмитрию Шимаханову. Фото: УМВД по Ярославской области

Заместитель начальника УМВД по Ярославской области Андрей Степанов вручил почетные грамоты Фариду Гасанову и Дмитрию Шимаханову. Эти мужчины не растерялись и, рискуя собой, спасли жизнь мужчине на Октябрьском мосту в Ярославле.

Андрей Степанов поблагодарил ярославцев за проявленную активную жизненную позицию, смелость и неравнодушие.

ЧП на Октябрьском мосту произошло 21 января. Первым заметил человека на парапете Фарид и бросился его спасать. Жена Фарида пыталась затормозить машины, но все равнодушно проезжали мимо. Остановился только Дмитрий. С трудом, но мужчины сумели удержать человека, который уже практически висел над водой. Тут приехали полицейские, общими усилиями его удалось затянуть обратно на мост.

О том, что чувствовали Фарид и Дмитрий в те минуты, когда рисковали собой, ради другого, они рассказали КП-Ярославль.

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