В Ярославской области ветераны СВО и семьи погибших участников спецоперации получат помощь от государства

Владимир Путин анонсировал создание фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших.

Ветеранам специальной военной операции и семьям погибших на СВО военнослужащим будет оказана помощь. Об этом во время послания Федеральному Собранию РФ сообщил глава государства Владимир Путин.

Во всех регионах России, в том числе и в Ярославской области, планируют создать структурное подразделение нового государственного фонда. Фонд будет решать вопросы по санаторно-курортному лечению, реабилитации, предоставлении медицинской, психологической и социальной помощи. Также сотрудники этого подразделения должны оказывать ветеранам СВО помощь в получении новых профессий.

- В Ярославской области существует Фонд региональной поддержки. Теперь по решению Президента будет создан государственный. Активно помогают наши промышленники, предприниматели. Огромное спасибо за ту помощь, которую они оказывают, выделяют средства, закупают все, что необходимо. Низкий поклон. Уверен, что с таким боевым настроем и таким сильным тылом мы обязательно победим, - сказал глава региона Михаил Евраев.

Фонд должен приступить к работе уже в 2023 году.