Многодетная семья из Ярославского района, в которой родилась тройня, получила 6 миллионов рублей на новое жилье

Семья из Ярославской области, в которой родились тройняшки, получит деньги на новое жилье. Фото: Артем КИЛЬКИН

Семья Шамуковых из Ярославского района, в которой воспитывается шестеро детей, сможет переехать из своей небольшой квартиры в более просторное жилье. Распоряжении о выделении им 6 миллионов рублей на улучшение жилищных условий подписал глава региона Михаил Евраев.

В октябре прошлого года семья, в которой росли две девочки и мальчик, пополнилась – у супругов родились девочки-тройняшки. И квартира в 51,4 квадратных метров стала мала для двух взрослых и шести детей.

- У нас в регионе около 14 тысяч многодетных семей, и я надеюсь, что их станет еще больше. Для тех, в которых родились тройни, предусмотрено оказание материальной помощи на улучшение жилищных условий. Именно такую поддержку получила большая семья Шамуковых. Пусть жизнь в новом доме будет счастливой, - сказал Михаил Евраев.

В Ярославской области обеспечивают жильем и те семьи, в которых восемь и более детей. В декабре прошлого года субсидию в 71,86 миллиона рублей получили 11 таких семей.