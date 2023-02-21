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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 11:50

Под Ярославлем автомобиль ДПС попал в аварию

ДТП произошло недалеко от Карабихи
Полина Вачнадзе
У Карабихи автомобиль ДПС попал в аварию. Скриншот с видео, группа "Подслушано Автомобилистов | Ярославль"

У Карабихи автомобиль ДПС попал в аварию. Скриншот с видео, группа "Подслушано Автомобилистов | Ярославль"

Утром 21 февраля под Ярославлем патрульный автомобиль ДПС попал в аварию. На дороге между Карабихой и Красными Ткачами столкнулись машина, в которой ехали полицейские, и «Рено». От удара автомобиль ДПС оказался на сугробе на обочине.

К счастью, серьезных травм участники аварии не получили. В Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

Вчера, 20 февраля, на Юбилейном мосту в Ярославле столкнулись два трактора, грузовик и "Лексус".