В Ярославле и Ярославском районе определили перевозчиков еще на 36 маршрутов

ООО "Транспорт Ярославии" будет работать еще на 36 автобусных маршрутах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Определились перевозчики, которые будут работать на 36 автобусных маршрутах в Ярославле и Ярославском районе.

На маршруты №№ №49, 66, 01, 012, 068, 044, 066, 32п, 41п, 42п, 78п, 41б, 42, 5а, 5б, 04, 041, 021, 013, 019, 30, 56, 099, 062, 049, 8, 41а, 14, 15, 101, 104, 106, 118, 135, 148, 153 выйдет ООО «Транспорт Ярославии» с ярославским участием. По итогам прошедших конкурсов эта компания также будет заниматься перевозками на маршрутах №№26, 68, 53, 178, 124, 154 и 154К.

Новые перевозчики, работающие на новых машинах, начнут выходить на линии в апреле. С ними будут заключены брутто-контракты: то есть, компании смогут получить оплату только за фактически выполненную работу.

На данный момент известны перевозчики на 106 маршрутах из 137-и.