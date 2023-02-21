В Ярославле капитан полиции спасла 90-летнюю женщину от мошенников

Капитан полиции Анастасия Романова помогла 90-летней пенсионерке сберечь от мошенников накопления. Фото: УМВД по Ярославской области

Капитан полиции Анастасия Романова помогла 90-летней пенсионерке сберечь от мошенников накопления. Сотрудница правоохранительных органов заметила бабушку, которая стояла у банкомата, разговаривала с кем-то по телефону и пыталась перевести деньги. Анастасия Романова подошла к пожилой женщине и поинтересовалась, нужна ли ей помощь.

- Пенсионерка пояснила, что ей звонят сотрудники банка, которые сообщили, что необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Звонки ей поступали один за другим. Вместо пенсионерки мошенникам ответила сотрудник полиции Анастасия Романова. Как только она представилась, собеседник сразу положил трубку, прервав разговор, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Бабушка долго не могла поверить, что ее хотели обмануть. Сначала не верили и другие пожилые ярославцы, которым капитан полиции помогла не стать жертвами мошенников. С начала года Анастасия Романова спасла деньги уже пятерых человек, вовремя вмешавшись в их разговоры со злоумышленниками.