В Ярославле отремонтируют участок Юбилейного моста

В Ярославле собираются ремонтировать часть Юбилейного моста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в Ярославле пройдет ремонт Юбилейного моста. Планируют отремонтировать 848 квадратных метров путепровода – спуск с моста и участок в районе торгового центра «Рио».

Информация о поиске подрядчика уже размещена на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта – чуть больше 51 миллиона рублей. Объект будут ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт собираются начать 10 июня. Во время работ одну полосу собираются закрывать для движения транспорта.

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