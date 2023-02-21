Ярославским библиотекам подарили книги по кибербозопасности

Все, что важно знать взрослым и детям о безопасности в интернете. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Книги переданы в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню безопасного интернета.

- Сегодня жизнь каждого из нас трудно представить без компьютера, смартфона и интернета. Всемирная сеть открывает огромные возможности, но таит и немало опасностей. В ней, как и в реальной жизни, можно встретить не только друзей, но и мошенников и недоброжелателей. Избежать неприятностей можно: нужно лишь знать правила безопасного поведения. Издание, которое мы дарим библиотекам, учит распознавать угрозы, и поможет читателю стать своего рода экспертом по безопасности в цифровой среде, - рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

В пособии простым языком рассказано, как защитить персональные данные, правильно придумывать, менять и хранить пароли, а также не стать жертвой кибербуллинга, мошенничества и избежать столкновения с нежелательным контентом.

- Уверена, что интерес к столь актуальной книге проявят не только наши посетители, но и мои коллеги. Мы, библиотекари, активно работаем в Сети и сами проводим уроки интернет-безопасности для школьников. Наверняка найдем в этом издании что-то новое для себя, - пояснила директор областной детской библиотеки им. И. А. Крылова Елена Петрова.

Добавим, что книга создана провайдером при участии специалистов по информационной безопасности компании «Ростелеком-Солар», сообщили в пресс-службе оператора.