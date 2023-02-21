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НовостиОбщество21 февраля 2023 7:01

В Ярославле на несколько часов закроют проезд на улицах Андропова и Почтовой

22 февраля на церковь Спаса-на-городу будут поднимать кресты
Полина Вачнадзе
В Ярославле ограничат проезд, остановку и стоянку на улицах Андропова и Почтовая.

В Ярославле ограничат проезд, остановку и стоянку на улицах Андропова и Почтовая.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле временно ограничат проезд, остановку и стоянку на улицах Андропова и Почтовая. Запрет будет действовать завтра, 22 февраля, с 8 утра до 13:00.

- Ограничения вводятся для обеспечения необходимого уровня безопасности в период поднятия крестов на церковь Спаса-на-городу, - пояснили в мэрии Ярославля.

Вечером 25 февраля запрет на остановку и стоянку машин будет действовать в районе улицы Подзеленье. 26 февраля, в последний день Масленицы, здесь ограничат проезд автомобилей.