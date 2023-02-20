В Ярославле простятся с военнослужащими, погибшими во время спецоперации Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завтра, 21 февраля, простятся с рядовым Николаем Мотиным. В среду, 22 февраля, пройдет прощание с командиром мотострелкового отделения, сержантом Виктором Докторовым. Он награжден орденом Мужества посмертно.

- Прощание с ярославцами, погибшими при исполнении воинского долга во время проведения специальной операции, пройдет в Ярославле в храме Святого Леонтия Ростовского. Начало церемоний – в 11 часов. Семьи военнослужащих получат материальные выплаты в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.