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НовостиОбщество20 февраля 2023 14:03

В Ярославле простятся с военнослужащими, погибшими во время спецоперации

Прощания состоятся 21 и 22 февраля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле простятся с военнослужащими, погибшими во время спецоперации

В Ярославле простятся с военнослужащими, погибшими во время спецоперации

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завтра, 21 февраля, простятся с рядовым Николаем Мотиным. В среду, 22 февраля, пройдет прощание с командиром мотострелкового отделения, сержантом Виктором Докторовым. Он награжден орденом Мужества посмертно.

- Прощание с ярославцами, погибшими при исполнении воинского долга во время проведения специальной операции, пройдет в Ярославле в храме Святого Леонтия Ростовского. Начало церемоний – в 11 часов. Семьи военнослужащих получат материальные выплаты в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.