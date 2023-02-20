В Ярославле столкнулись два трактора, грузовик и «Лексус»

В Ярославле произошла крупная авария. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Днем 20 февраля на Северо-западной окружной дороге в Ярославле произошло крупное ДТП. Столкнулись два трактора, грузовой автомобиль и «Лексус».

На ролике, который очевидцы опубликовали в соцсетях, видно, что при столкновении с трактором иномарку развернуло поперек проезжей части. Через несколько метров дорогу перекрыл грузовик – он столкнулся со вторым трактором. Известно, что в аварии никто не пострадал.

- Вопрос к водителям – совсем слепые что ли? Погодные условия позволяют, дорога прямая, видимость хорошая, - пишут в группе «Подслушано в Ярославле».