Двух жителей Ярославской области осудили за убийство случайного прохожего из-за двух бутылок водки

Подсудимые получили 15 и 16 лет колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два жителя Ростовского района 27 и 33 лет признаны виновными в разбое и убийстве по предварительному сговору. Их жертвой стал случайный прохожий, который погиб из-за двух бутылок водки стоимостью 430 рублей.

Преступление было совершено в поселке Ишня Ростовского района в ноябре 2014 года. В руках 42-летнего незнакомого им мужчины подсудимые увидели бутылки и потребовали их отдать. Получив отказ, злоумышленники сначала избили прохожего, потом отвели его в безлюдное место.

- Там 33-летний подсудимый начал душить потерпевшего ремнем, а 27-летний соучастник дважды бросил кирпич в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте. Желая скрыть следы преступления, 27-летний обвиняемый закопал тело убитого в лесу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Подсудимые получили 15 и 16 лет колонии строгого режима.

- Приговор в законную силу не вступил, - уточнили в прокуратуре региона.