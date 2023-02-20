В Рыбинске задержали парня, который обманывал пенсионеров

В Рыбинске сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего парня, который выполнял роль курьера у мошенников. Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего парня, который, по версии следствия, выполнял роль курьера у мошенников. Во время задержания у молодого человека изъяли 142 тысячи рублей. Эти деньги он получил от пожилой женщины, которая пыталась спасти родственника от уголовной ответственности за совершенное ДТП.

- 84-летней женщине поступил звонок якобы от сына, который сообщил, что по его вине произошла авария и пострадали люди. Чтобы избежать наказания, он просил ему помочь и передать имеющиеся накопления, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пенсионерка выполнила все указания звонивший и отдала деньги курьеру, который приехал к ней домой.

Также полиция установила, что задержанный парень может быть причастен к аналогичному преступлению. В этот же день от рук мошенников пострадали 91-летняя жительница Рыбинска.

Полицейские еще раз обращаются к ярославцам: поговорите со своими пожилыми родственниками, близкими и объясните им, что возможны такие мошенничества! Если неизвестные по телефону сообщают пенсионеру, что у родственника (внука, сына, дочери) неприятности, им срочно нужно передать (отправить) деньги, нет сомнений – это мошенники! При поступлении такого звонка сразу же прекратите разговор, позвоните в полицию по телефону 02, с мобильного – 102.