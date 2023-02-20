В Ярославской области 20 февраля коронавирусом заболели 78 человек

В Ярославской области за сутки поставлено 78 новых диагнозов «коронавирус». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 20 февраля, поставлено еще 78 новых диагнозов «коронавирус», 12 человек вылечились от COVID-19. Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировано.

С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 191 664 человека. Не смог победить COVID-19 2 891 ярославец.

В России 20 февраля выявлено 12 076 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 30 человек. За сутки госпитализированы 639 пациентов. Увеличение числа госпитализированных зафиксировано в 22 регионах страны, уменьшение – в 44-х.