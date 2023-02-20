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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:00

Ярославские школьники весной и осенью отправятся в бесплатные путешествия

Программа рассчитана примерно на восемь тысяч учащихся
Полина Вачнадзе
Ярославская область в этом году получит средства на софинансирование программы бесплатных путешествий.

Ярославская область в этом году получит средства на софинансирование программы бесплатных путешествий.

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область в этом году получит средства на софинансирование программы бесплатных путешествий. А это значит, что школьники вновь смогут отправиться в поездки по городам региона. Путешествия запланированы на весну и осень.

- Программа решает сразу несколько задач: это и развитие детского познавательного туризма, и поддержка турбизнеса в низкий сезон, - сказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В прошлом году в двухдневные путешествия по региону съездили чуть больше 3 тысяч учащихся 5-9 классов. Они жили в гостиницах уровня не ниже трех звезд, посещали интересные экскурсии. В этом году в поездки планируют отправить около 8 тысяч ярославских школьников.