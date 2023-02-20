В Ярославской области планируют увеличить штрафы за граффити на стенах и снег на крышах

Увеличатся штрафы и за нарушения требований по очистке зданий от снега и льда. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В региональное заксобрание внесен законопроект об ужесточении наказания за граффити на стенах и нечищеные крыши.

Сейчас вандалы, которых поймали за их художествами, должны заплатить штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание варьируется от 5 до 20 тысяч, для юридических – от 25 до 50. Если законопроект будет одобрен, то для уличных художников штраф достигнет 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч, для юридических – 80-150.

Также увеличатся штрафы и за нарушения требований по очистке зданий от снега и льда. На данный момент для физлиц он составляет 500-2 000 рублей, для должностных лиц 2 000-5 000 рублей, для юрлиц – 10 000-50 000. Предлагается повысить размер штрафа для физических лиц от 3 000 до 5 000 рублей, должностных лиц – от 30 000 до 50 000, а для юридических – от 150 000 до 250 000 рублей.

За несвоевременный вывоз снега и льда будут штрафовать на 150 тысяч рублей.