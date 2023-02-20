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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 8:52

Ярославль встал в огромные пробки из-за двух аварий на Московском проспекте

Пострадавших в ДТП нет
Полина Вачнадзе
Утром 20 февраля Ярославль встал в пробки.

Утром 20 февраля Ярославль встал в пробки.

Утро 20 февраля для многих ярославцев стало недобрым. Из-за двух аварий, которые произошли в районе Московского вокзала, город встал в многокилометровые пробки.

- Еле доехали, все намертво стояло на Московском проспекте. Тащились со скоростью 20-30 километров час, - рассказывают пассажиры общественного транспорта.

Одна авария произошла в районе дома №133 на Московском проспекте. Столкнулись и улетели в сугроб «Форд» и «Мерседес». В ДТП никто не пострадал. Во втором дорожно-транспортном происшествии также обошлось без травм.