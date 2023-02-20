В Ярославскую область возвращаются 20-градусные морозы

В Ярославль ненадолго придут морозы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ярославскую область возвращаются морозы, сообщили синоптики Центра «Фобос». Большую часть февраля средняя температура воздуха в регионе превышала климатическую норму на 3-5 градусов, но на наступившей неделе ситуация изменится.

- Февраль напомнит, что не зря его в древности называли снежень, лютень и ветродуй, - говорит синоптики.

Ближайшей ночью в Ярославле похолодает до -17..-19, давление будет намного ниже нормы. 21 февраля ожидается переменная облачность, ночью -19, днем -9..-11. В среду ночью прогнозируют -19..-21 градус, днем -10..-12 и северный ветер.

- Предстоящие длительные праздничные выходные пройдут под знаком усиления циклонической деятельности, что вернет в регион небольшой снег и будет постепенно повышать температуру. В День защитника Отечества морозы еще вполне «мужские», а потом начнет теплеть, - рассказали в «Фобосе».

23 февраля ожидается ночью -20..-22, днем -9..-11. В пятницу, 24 февраля, уже потеплеет: ночью до -16, а днем – до -3. В субботу, 25 числа, и днем и ночью в районе 0..-2, причем, днем столбики термометров могут даже подняться до +2. При этом ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду. В воскресенье, 26 февраля, по прогнозам будет +1..+3, ожидается сильный снег и сильный туман.