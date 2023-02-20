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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 8:07

Экс-директору рыбинской судоверфи дали условный срок за контрабанду военной техники

В Объединенные Арабские Эмираты под видом прогулочных собирались доставить десантные катера
Полина Вачнадзе
В Рыбинске огласили приговор Олегу Белкову.

В Рыбинске огласили приговор Олегу Белкову.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший генеральный директор рыбинской компании «Судостроительная верфь «Бэлл» Олег Белков признан виновным в контрабанде. Сегодня, 20 февраля, Рыбинский городской суд огласил приговор.

- Олег Белков признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС военной техники. Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, - сообщили в Ярославском областном суде.

По версии следствия, Олег Белков собирался переправить в Объединенные Арабские Эмираты два патрульных десантных катера под видом прогулочных. Подсудимым была подана таможенная декларация с недостоверными сведениями и уже получено разрешение на выпуск катеров без таможенного досмотра, только лишь по документам. Однако преступление выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ во время оперативно-розыскных мероприятий.

Приговор в законную силу еще не вступил. У стороны защиты, как у стороны обвинения есть время на его обжалование.