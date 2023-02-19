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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 15:08

Житель Ярославского района хотел купить дом у мошенников

Мужчина лишился 10 тысяч рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
Житель Ярославского района хотел купить дом у мошенников

Житель Ярославского района хотел купить дом у мошенников

Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Ярославского района обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что собирался купить себе дом, который увидел в объявлении. Мужчина связался в продавцом, они обо всем договорились. После этого, покупатель перевел липовому продавцу 10 тысяч рублей в качестве предоплаты. Затем злоумышленник перестал выходить на связь.

- Полицией по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.