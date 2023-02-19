Житель Ярославского района хотел купить дом у мошенников Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Ярославского района обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что собирался купить себе дом, который увидел в объявлении. Мужчина связался в продавцом, они обо всем договорились. После этого, покупатель перевел липовому продавцу 10 тысяч рублей в качестве предоплаты. Затем злоумышленник перестал выходить на связь.

- Полицией по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.