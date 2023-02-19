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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 13:40

На ферме в Ярославском районе произошел пожар

Пострадавших нет
Анастасия ГОЛУБЕВА
На ферме в Ярославском районе произошел пожар

На ферме в Ярославском районе произошел пожар

Фото: Мария ЛЕНЦ

На ферме в Ярославском районе вчера, 18 февраля, произошел пожар. Возгорание в здании фермы в деревне Сабельницы началось примерно в 20:40. Туда сразу же были направлены все необходимые силы и средства.

К счастью, никто из людей не пострадал, все животные также остались целы. Пожар удалось потушить за полтора часа.

- Задействовано 6 единиц техники, 23 человек личного состава. Ликвидация пожара в 22:26. В результате пожара повреждены стены площадью 38 квадратных метров, кровля площадью два квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.