В Ярославле дети попали граблями в стекло припаркованного автомобиля. ФОТО: группа "Подслушано Автомобилистов l Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 18 февраля, произошел неприятный инцидент. Во дворе на улице Дядьковская дети скидывали с верхних этажей дома грабли, швабру и кирпичи. Граблями было пробито стекло и помята крыша припаркованной машины. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

Помимо этого, местные жители рассказали, что в момент, когда дети скидывали из окна всякие вещи, внизу во дворе гуляла маленькая девочка с собакой. В ребенка чудом ничего не попало.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.