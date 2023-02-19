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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 12:30

В Ярославле дети попали граблями в стекло припаркованного автомобиля

Инцидент произошел во дворе на улице Дядьковская
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле дети попали граблями в стекло припаркованного автомобиля. ФОТО: группа "Подслушано Автомобилистов l Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле дети попали граблями в стекло припаркованного автомобиля. ФОТО: группа "Подслушано Автомобилистов l Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 18 февраля, произошел неприятный инцидент. Во дворе на улице Дядьковская дети скидывали с верхних этажей дома грабли, швабру и кирпичи. Граблями было пробито стекло и помята крыша припаркованной машины. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

Помимо этого, местные жители рассказали, что в момент, когда дети скидывали из окна всякие вещи, внизу во дворе гуляла маленькая девочка с собакой. В ребенка чудом ничего не попало.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.